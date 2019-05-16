بن يونس : لهذا السبب تم إستدعائي للعدالة

تحدّث رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس سهرة اليوم الخميس، حول قضيته وبعد وقوفه كشاهد في قضية قيد التحقيق تتعلق بوظيفته كوزير سابق.

وأصدر عمارة بن يونس بيانا، نشره على صفحته الرسمية، “فايسبوك”، قال “لقد تم سماع عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية

الجزائرية اليوم الخميس 16 ماي من طرف محكمة سيدي امحمد بصفته شاهدا في قضية قيد التحقيق تتعلق بوظيفته كوزير سابق.

مضيفا “عمارة بن يونس يضع كل ثقته في عدالة بلده ، كما يؤكد على إستعداده الدائم للتعاون مع جهاز العدالة بالإدلاء بأي معلومة من شأنها تقديم إفادة”.

للإشارة، مثل اليوم بمحكمة سيدي محمد الإبتدائية بالعاصمة، عمارة بن يونس رفقة 60 إطارا ساميا أمام قاضي التحقيق للإستماع اليهم كشاهدين ومتهمين في قضايا فساد.