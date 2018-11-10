بن يونس مخاطبا معارضي العهدة الخامسة: “إنتظروا الموقف النهائي للرئيس”

أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، اليوم السبت، أنّ من يعارض ترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة لعهدة أخرى، عليه إنتظار قرار الرئيس بترشحه من عدمه.

وأوضح رئيس الأمبيا خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بعين الدفلى، أن الأطراف السياسية الرافضة ترشح الرئيس عليها إتخاذ الرئيس بوتفليقة موقفه النهائي، وساعتها لكل حادث حديث.

وكشف بن يونس أن التحالف الرئاسي لمساندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تم تشكيله من قبل 4 أحزاب سياسية الأربعاء الماضي، سيكون له لقاء يوم 18 نوفمبر الجاري لوضع خريطة طريق للأشهر القادمة.