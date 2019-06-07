بن يونس يُعلن استعداد حزبه للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه بن صالح

أعلن رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، عن استعداد حزبه للمساهمة والمشاركة من أجل إنجاح الحوار، الذي دعا اليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس، في خطابه الموجه للأمة.

وقال عمارة بن يونس في بيان له اليوم الجمعة ،: “إنّه تبعا للبيان الصادر عن المجلس الدستوري يوم الأحد، والذي صرح بإستحالة إجراء الإنتخابات الرئاسية والتي كان من المزمع عقدها يوم 04 جويلية القادم تقدم رئيس الدولة في خطاب موجه للأمة”.

وتابع البيان:” أين دعى فيه بن صالح فيه كلا من الطبقة السياسية، المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على مستقبل الجزائر بالإستجابة إلى حوار شامل”.

مؤكدا أنّ الحركة الشعبية الجزائرية، تؤكد على إستعدادها للمساهمة بمشاركتها من أجل إنجاح هذا الحوار الذي دعت إليه الدولة الجزائرية.

وقال عمارة بن يونس، “إن موقفهم ، يُعتبر موقفا مبدئيا، لأنهم على أتم القناعة بأن الأزمة الحالية التي يعيشها البلاد، لن تجد حلا لها إلا عن طريق مشاورات شاملة و صريحة بين مختلف الشركاء”.

واعتبر المسؤول الحزبي ، ان هذا الحوار سيفضي إلى إنتخابات رئاسية والتي تعتبر الحل السياسي والديمقراطي، الذي يسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالشرعية والمصداقية اللازمتين لقيادة مختلف الإصلاحات المطلوبة من طرف الشعب ،

مضيفا: ” إن هذا الرجوع إلى صناديق الاقتراع في أقرب الآجال الممكنة يجب أن يسبقه إنشاء هيئة إنتخابية مستقلة و التي تضطلع بمهمة ضمان شفافية وحرية الإنتخابات المقبلة”.