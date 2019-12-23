بن ڤرينة يترحم على ڤايد صالح بكلمات مؤثرة: سجل نفسه في قائمة الكبار

قدم عبد القادر بن قرينة، تعازيه الخالصة، للجزائر، ولأسرة الفقيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، بعد وفاته صبيحة اليوم الإثنين.

وكتب بن قرينة على صفحته بفيسبوك: “استجاب لنداء الوطن وهو في شبابه، حمل السلاح مع إخوانه لإسترجاع سيادة الوطن”.

مضيفا: “أدى أدواره مع جيله في المرابطة على الثغور طوال سنوات جزائر الاستقلال، وظهر بعزيمة فولاذية في عدم الاستجابة لإراقة دماء الجزائريين بعد حراكهم المبارك”.

وتابع بن قرينة: “أخذ مسؤولياته كاملة مع قيادة المؤسسة لاسترجاع سيادة المؤسسات، والانتصار للحل الدستوري”.

وختم بن قرينة تعزيته بالقول: “وفقه الله وسجل نفسه في قائمة الكبار.. تغمده الله برحمته الواسعة وألحقه بإخوانه من الشهداء”.

وإنتقل إلى رحمة الله، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ80 سنة، إثر أزمة قلبية.