بن ڨرينة: الجزائر ستكون عضواً فاعلا في إحلال السلم والأمن الدوليين

هنأ رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن ڨرينة فوز الجزائر بمقعد غير دائم في مجلس الأمن معتبرا هذا إنجازا هاما جديدا يتعزّز فيه رصيدها الدبلوماسي.

وفي رسالة بعث بها بن ڨرينة بالمناسبة قال أن هذا الفوز يمهد الطريق أمام مزيد من النجاحات على الصعيد الإقليمي والدولي. بما يكرس بما لاشك فيه أحقيتها في لعب أدوار أكثر أهمية في المشهد الدولي الجديد.

كما جاء في الرسالة “إن الدعم والتزكية اللذان حظيت بهما الجزائر في ترشحها لعضوية مجلس الأمن من قبل منظمات وهيئات ذات بعد إقليمي ودولي ومن العديد من الدول الشقيقة والصديقة يؤكد مجددا المصداقية والمكانة التي يحتلها بلدنا بين الأمم، وإنها مناسبة نتقدم فيها بالشكر الجزيل لتلك الدول التي دعمت ترشيحنا لهذا المنصب.”

وتابع بن ڨرينة في رسالته إن “الجزائر التي طالما استثمرت جهودا كبيرة في التسوية السلمية النزاعات وحل الأزمات في محيطها الإفريقي والإقليمي وبفضل تجربتها الرائدة في محاربة الإرهاب وتجاوز انعكاساته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية هي مدعوة اليوم لأن تضطلع بأدوار تكميلية مهمة ومحورية في خدمة قضايا السلم والأمن الدوليين من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية التي تتطلع إليها شعوب العالم، وفي مقدمتها معاناة الشعب الليبي و اليمني والسوري والدفع باتجاه المصالحات البينية بين فرقاء الوطن والبحث عن الحلول التي تحقن الدماء.”

واكدت الحركة “أن الجزائر ستكون عضواً فاعلا في إحلال السلم والأمن الدوليين وتكريس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام مبدأ السيادة في العلاقات الدولية، وسيكون لها بدون أدنى شك بصمة واضحة ومميزة في مسعى بناء نظام عالمي يسوده السلم والاستقرار والازدهار، كما أنها ستكون في مقدمة المساهمين في حل النزاعات ورفع التحديات القائمة في منطقة الساحل والقارة الأفريقية.”

وان الجزائر، وهي التي عرفت دائما بثبات مواقفها المشرفة في دعم الشعوب المستضعفة، ونصرة القضايا العادلة سترافع على الصعيد الدولي ومن موقع متقدم الآن على مطلبها الدائم بإنهاء كل أشكال الاستعمار و على رأس أولوياتها الدفاع على القضية المركزية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأيضا دعم الشعب الصحراوي في تحرير كامل أرضه من نظام الاحتلال المغربي.