بن ڨرينة: “عار على وزير التربية أن ينعت المدارس القرآنية والزوايا بأنهم سبب للتسرب المدرسي”

قصف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن ڨرينة اليوم وزير التربية الوطنية خصوص تصريحاته حول المدارس القرآنية والزوايا والتسرب المدرسي.

ونشر عبد القادر بن ڨرينة فيديو عبر صفحته على الفيسبوك مطالبا رئيس الجمهورية والوزير الأول بوقف التصريحات المستفزة للشعب الجزائري.

وقال بن ڨرينة أنه عار على وزير التربية أن ينعت المدارس القرآنية والزوايا التي حافظة على اصالة المجتمع الجزائري بسبب التسرب المدرسي.

وواصل بن ڨرينة أن المدارس القرآنية والزوايا هي من حافظة أصول الدين ووسطية وكذا المحافظة على المرجعية الدينية

وتابع بن ڨرينة انه متى كان للجزائر شيء حافظ له دينه وكرامته واصالته وحتى مرجعيته وكان له دور في تكوين رجال أسسو بيان أول نوفمبر

كما أشاد بن ڨرينة بالدور الاساسي الذي لعبته المدارس والزوايا في تكوين الرجال الذين حاربوا الإستعمار الفرنسي وحققوا إستقلال الجزائر

وفي ذات السياق إستنكر بن ڨرينة وصف وزير التربية حول الزواج المبكر بالأمر المقزز وهذا رغم وجوده بمنطقة واحدة فقط بالجزائر.

وأوضح وزير التربية مساء اليوم أن التصريح الذي أدلى به حول المدارس القرآنية والزوايا والتسرب المدرسي تم تأويله.

وأكد البيان، أن الوزير لم يقصد بتاتا بأن الإلتحاق بالمدارس القرآنية والزوايا يعد سببا يشجع على التسرب المدرسي كما تم تأويله.

كما لم ينقص دور المدارس القرآنية والزوايا أو المستوى التعليمي للتلاميذ الذين فضلوا الإلتحاق بها.

وأضاف الوزير، أن المدارس القرآنية والزوايا لطالما ساهمت في إستيعاب عدد لا يستهان به من المتعلمين.