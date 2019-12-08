بن ڨرينة: لدي مشروع للقضاء على أزمة العنوسة في الجزائر

قال المترشح للرئاسيات عبد القادر بن ڨرينة أن لديه مشروع للقضاء على العنوسة في الجزائر.

أضاف بن ڨرينة خلال نزوله ضيفا على برنامج “مع الرئيس” أن سيفتح ورشة وطنية لدراسة كيف نقضي على العنوسة

وذلك من بإستشارة الخبراء من حيث تسقيف المهر حتى يتمكن الرجل من الزواج، ولا تكون هناك مزايدات.

وأشار بن ڨرينة إلى تنظيم اعراس جماعية كل شخص يدفع مليون سنتيم والجمعية تتكفل بالباقي حسيب ما يجري في بعض الولايات

ومن خلال الدراسة التي يقوم بها الخبرء والمختصين نخرج بنتيجة يمكننا القضاء على ازمة العنوسة في البلاد

كما ان المشكل الذبير الذي يعرقل الزواج هو السكن أين سأرفع من منحة دعم البناء الريفي لاصحاب الشمال إلى 100 مليون سنتيم.

في حين منحة الددعم الريفي لسكان الجنوب سأدعم ب130 مليون سنتيم.