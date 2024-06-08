بن ڨرينة: “نفضل دوما العمل في إطار تكتلات والقواسم المشتركة ونتفادى التفرقة بين النخب السياسية”

أكد عبد القادر بن ڨرينة ان حركة البناء الوطني قامت بالتنسيق مع مجموعة من الأحزاب لحل مشاكل الانسداد بالمجالس المحلية.

وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار قال بن ڨرينة أنه “بعد نجاح تنسيقنا مع الأحزاب الاخرى قمنا بالتواصل معها مجددا والاجتماع للنظر في ائتلاف رباعي”.

وبهذا الخصوص أكد بن ڨرينة قائلا: “نفضل دوما العمل في إطار تكتلات والقواسم المشتركة ونتفادى كل ما يفرق بين النخب السياسية”.

وكشف بن ڨرينة في برنامج “عين على الرئاسيات” أن حركة البناء الوطني متفتحة على كل الفضاءات منها مبادرة التلاحم الوطني.

وقال “نحن منفتحون على كل الفضاءات ولذلك خضنا في العديد من المبادرات ومنها مبادرة التلاحم الوطني”.