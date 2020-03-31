بن ڨرينة يصدر بيانا حول الحملة العدائية لقناة فرنسية عمومية ضد الجزائر

أصدر مساء اليوم الثلاثاء رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن ڨرينة بيانا حول الحملة العدائية لقناة فرنسية عمومية ضد الجزائر.

واوضح عبد القادر بن ڨرينة ان فرنسا الرسمية كلما عجزت عن إبداء موقف مناوئ لهبتنا الشعبية وتضامننا الوطني نابت عنها نخبها السياسية والثقافية.

كما إعتبر رئيس حركة البناء الوطني ما حدث في قناة عمومية مملوكة للدولة الفرنسية يؤكد أنهم لا يحبون الخير للجزائر.

وأشار بن ڨرينة إلأى أن فرنسا ما زالت تتعامل بمنطق الوصاية ولا تحركها إلا الخلفية الاستعمارية.

وإختتم بيان رئيس الحركة ان القناة الفرنسية العمومية معروفة بحقدها على الجزائر وتبث كعادتها الشكوك والأكاذيب لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار .