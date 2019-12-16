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بن ڨرينة يهنئ تبون بفوزه ويدعو إلى تجسيد الدولة التي يبنيها جميع الجزائريين

الوطني
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بن ڨرينة يهنئ تبون بفوزه ويدعو إلى تجسيد الدولة التي يبنيها جميع الجزائريين
بقلم م . فيصل

بعث المترشح للرئاسيات ورئيس حركة البناء عبد القادر بن ڨرينة برقية تهنئة للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الرئاسيات.

وقال بن ڨرينة في برقية التهنئة “نتقدم اليكم بالتهنئة على تبوئكم مقعد رئاسة الجمهورية الذي يشكل في منظومتنا الوطنية مركز السلطة”.

وأكد بن ڨرينة إرتياحه بوصول الجزائر إلى شاطئ الأمان من خلال العودة إلى الشرعية الشعبية لمؤسساتنا وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة.

وأضاف رئيس حركة البناء “نأمل من الله عزوجل أن يمدّكم بالعون والسداد، ويوفقكم لما يحقق للجزائر الاستقرار والتنمية والعدل والحرية”.

كما اشار بن ڨرينة أن تجسيد الجزائر التي يبنيها جميع الجزائريين ضمن قواعد التعاون وتغليب المصلحة العليا، والتشارك بين جميع مكونات الجماعة الوطنية.

من خلال رسالته تمنى بن ڨرينة إتاحة الفرص أمام كفاءاتنا الوطنية حيثما كانت وخصوصا طاقاتنا الشبانية في الداخل والجالية.

وقال  المترشح للرئاسيات ان “الجزائر مرّت على تجارب كبرى نستخلص منها جميعا الدروس المهمة التي نبني عليها مستقبلا أفضل”.

وإختتم رسالته بأن بناء مستقبل الجزائر من خلال الحوار الواسع والتجديد الحقيقي لمؤسسات الجمهورية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=742428

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