بن جامع: “الجزائر ستغادر مجلس الأمن وهي واثقة من أنها أدّت واجبها”

ألقى ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، كلمةً خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليَّين.

وقال بن جامع: “أضمّ صوتي إلى ما قيل سابقًا، فقد تحدّثتم عن طبيعة ومحتوى الوضع في فلسطين. وكذلك عن الوضع في “صوماليلاند”، التي نعتبرها جزءًا لا يتجزّأ من الصومال”.

وأضاف سفير الجزائر: “لا يمكنني أن أنهي حديثي دون التنويه بزملائي في مجموعة “أ3+”. كما أودّ أن أنوّه بشكل خاص بالذين لا ينتمون إلى الدول الإفريقية، غير أنّهم خلال ولايتهم التزموا بالدفاع بشكل كبير عن القضايا الإفريقية داخل هذا المجلس، وأقصد بذلك الزميلة من غويانا”.

وختم الدبلوماسي الجزائري: “سوف تغادر الجزائر هذا المجلس وهي تشعر بأنها قامت بما يتعين عليها أن تفعله، وقامت بواجبها”.