بن رحمة يسجّل أمام العربي ويقود نيوم لتحقيق صعود تاريخيّ إلى”دوري روشن”

قاد الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، فريقه نيوم، لتحقيق فوز جديد ضمن منافسات دوري يلو (الدرجة الثانية السعودية).

وذلك في المواجهة التي جمعته بنادي العربي اليوم الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، برسم الجولة الـ30 من المنافسة.

وسجّل لاعب الخُضر، السعيد بن رحمة، الهدف الثاني لصالح فريقه من علامة الجزاء، عند الدقيقة الـ81. ليصل للمساهمة التهديفية العاشرة خلال 12 مباراة لعبها مع نادي نيوم.

ليقود السعيد بن رحمة فريقه نيوم لتحقيق الصعود إلى الدرجة الأولى الممتازة السعودية “دوري روشن” الموسم المقبل، قبل ثلاث جولات من الختام، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط عن وصيف الترتيب نادي النجمة.