بن رحمة يكشف تفاصيل حديثه مع ريان شرقي: “تكلمت معه ولن نجبره”

كشف الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، عن الحديث الذي دار بينه وبين اللاعب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية ريان شرقي، الذي اتخذ قرره باللعب لمنتخب فرنسا.

وكشف سعيد بن رحمة حقيقة تفاصيل حديثه مع شرقي، خلال المنطقة المختلطة اليوم الأربعاء، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة: “أؤكد لكم أنني تحدث معه بالفعل، كنت أتمنى أن يكون معنا في الجزائر، لكنه اتخذ قراره الشخصي. لن نجبره، لقد اختار قراره باللعب لمنتخب فرنسا، بالتوفيق له. الآن انتهى مسلسله ويجب التركيز على منتخبنا الوطني”.

وأضاف مهاجم نيوم السعودي: “سنلعب من أجل الفوز للحفاظ على الوتيرة المتصاعدة، فزنا بخماسية في اللقاء الأخير ونسعى لإعادة السيناريو. الأهم هو تقديم الإضافة المنتظرة منا”.

وختم بن رحمة قائلاً: “أنا جاهز للعب مباراة جديدة أمام الجمهور الجزائري الرائع الذي ننتظر حظوره بقوة إلى الملعب”.