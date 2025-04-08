بن رحمة يواصل التألق ويقود نيوم لاكتساح الباطن بسباعية

يواصل الجناح الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، تألقه مع نادي نيوم السعودي الذي يقترب من تحقيق الصعود إلى دوري روشن الموسم المقبل.

وبصم لاعب الخُضر، اليوم الثلاثاء، على تسجيل هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين، في مواجهة الباطن. برسم الجولة الـ28 من دوري “يلو”، والتي انتهت بفوز نيوم بسباعية مقابل هدفين.

وبذلك، يواصل بن رحمة تألقه مع نيوم، بعدما سبق له تسجيل ثنائية، في المواجهة السابقة أمام الطائي. ليبلغ المساهمة التهديفية السابعة مع فريقه هذا الموسم (4 أهداف و3 تمريرات حاسمة).