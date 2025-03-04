بن سبعيني يشارك بديلاً ويتعادل أمام ليل في رابطة الأبطال

شارك الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بديلاً في المباراة التي تعادل فيها فريقه بوروسيا دورتموند الألماني أمام ضيفه نادي ليل الفرنسي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب سيغنال إيدونا بارك بدورتموند (ألمانيا)، بالتعادل بهدف في كل شبكة.

وشارك بن سبعيني بديلاً، إذ اعتمد عليه المدرب نيكو كوفاتش، بدايةً من الدقيقة الـ83 من المواجهة، عندما كانت تشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي.

من جانبهما، لم يشارك الدوليان الجزائريان، نبيل بن طالب و عيسى ماندي، في تشكيلة نادي ليل الفرنسي. إذ اكتفى ماندي بالجلوس على دكة البدلاء. في حين غاب بن طالب عن المواجهة بسبب عدم إدراج اسمه في القائمة المشاركة في منافسة التشامبيونزليغ.