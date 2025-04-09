بن سبعيني أساسيا في قمة دوري الأبطال أمام برشلونة

سجّل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني حضوره في التشكيلة الأساسية لفريقه بوروسيا دورتموند، التي تستعد لمواجهة نادي برشلونة، في ذهاب الدور ربع النهائي لمنافسة رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستجرى المباراة بملعب مونجويك بمدينة برشلونة، في اختبار صعب ومعقّد للمدافع الجزائري وزملائه، أمام فريق يقدم أداءً مثالياً هذا الموسم، ويرشحه كثيرون للعبور إلى الدور نصف النهائي

وسيكون بن سعيني في مهمة إظهار إمكانياته الكبيرة على الجهة اليسرى أمام الهجوم الكاسح لنادي البلاوغرانا، لا سيما أنه سيتكفل بمراقبة النجم الاسباني لمين يامال.

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