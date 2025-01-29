بن سبعيني يسجل ثاني أهدافه في رابطة الأبطال هذا الموسم

بصم المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم الأربعاء، على ثاني أهدافه هذا الموسم في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وذلك في مواجهة الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا التي جمعت فريقه بوروسيا دورتموند وشاختار دونتيسك الأوكراني.

وعزّز لاعب الخضر، بن سبعيني، تقدم فريقه في النتيجة، بتسجيله الهدف الثالث في المواجهة، عند الدقيقة الـ79. لتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

للإشارة، خاض بن سيبعيني، هذا الموسم 25 مواجهة مع فريقه في كل المنافسات، سجل فيها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.