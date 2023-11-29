بن شيخ في النمسا للمشاركة في أشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للأنتربول

يشارك منذ أمس الثلاثاء المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، بالعاصمة النمساوية “فيينا”، في أشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للأنتربول. وذلك بمناسبة الذكرى الـ 100 لتأسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية”INTERPOL”.

وحضر مراسم إفتتاح الرسمي لأشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للأنتربول سفير الجزائر بالنمسا لطرش العربي.

وحسب بيان المديرية تتمحور أشغال هذه الدورة، التي تدوم على مدار 4 أيام، حول تعزيز آليات التعاون الشرطي العملياتي والتقني،لمواجهة التهديدات الأمنية ذات الإهتمام المشترك.

وأجرى المدير العام للأمن الوطني لقاءات ثنائية، على هامش الدروة بطلب من نظرائه. حيث تم خلالها مناقشة سبل تمتين أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين شرطة البلدين.