بن طالب: الجزائر ليست مدانة للمستشفيات الفرنسية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب أن الجزائر لا تمتلك أي ديون مع المستشفيات الفرنسية.

وفي حوار خص به قناة النهار أكد بن طالب ان المرضى الجزائريون يتلقون العلاج بالخارج في إطار تعاقدات مع مؤسسات إستشفائية.

وأضاف الوزير في السياق ذاته أن الجزائر ترسل مرضاها للعلاج إلى إيطاليا، بلجيكا، تركيا، والأردن. كما أن كل الدول تلجأ إلى إيفاد عدد من المرضى للعلاج بالخارج.

وتابع بن طالب أن هناك تعاقد داخلي مع العيادات الجزائرية للتكفل بالحالات المرضية.

كما أشار الوزير إلى أن علاج المرضى الجزائريين خارج الوطن يعرف تراجعا مقارنة بسنوات ماضية. حيث تراجعت الحالات التي ترسل للخارج للعلاج من 6 إلى 5 حالات مرضية.

ومن جهة اخرى كشف الوزير أن الجزائر تغطي أزيد من 9 مخاطر التي تنص عليها الإتفاقيات الدولية. بينما صندوق ” كاكوبات” يغطي ما يقارب 700 ألف مشترك. كما بلغت قيمة التأمين الصحي أكثر من 533 مليار دج في سنة 2024 يضيف الوزير.

اما يالنسبة للتعويض على الأدوية قال الوزير أنه يخضع للجنة تتكون من أطباء مختصين وممثلين عن قطاعات وزارية. كما أن التحيين دوري للأدوية القابلة للتعويض و 7400 دواء يتم تعويضه بقيمة 290 مليار دج.