بن طالب: “دخلنا في أجواء التربص وتنتظرنا مواجهتان مهمتان”

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، عن انطلاقة تربص “الخضر” تحسبا لمواجهتي بوتسوانا وغينيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وباشر المنتخب أمس الاثنين، بمركز سيدي موسى، تحضيراته للمباراة الأولى المقررة هذا الخميس، بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد بتيزي وزو، بداية من الساعة 20:00. قبل ملاقاة غينيا، الاثنين القادم بالدار البيضاء المغربية.

وفي تصريحات خصّ بها “الفاف”، على هامش أول حصة تدريبية مساء أمس الاثنين، قال بن طالب: “اليوم نحن بصدد التأقلم تدريجيا.. هذه هي المرحلة التي تكون فيها في طور التأقلم”.

وأضاف متوسط ميدان نادي ليل الفرنسي: “هناك من لعبوا أمس (الأحد). وأعتقد أنه ابتداء من يوم غد (يقصد اليوم) سندخل في صلب الموضوع”.

وختم بن طالب: “الحصة التدريبية الأولى كانت جيدة للدخول في التربص والاندماج مباشرة في أجوائه، لا سيما أنه تنتظرنا مواجهتان مهمتان”.