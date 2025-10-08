بن طالب: “هدفنا واضح وهو التأهل إلى المونديال”

أكد متوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، أن مواجهة الصومال تكتسي أهمية كبيرة في مشوار “الخُضر” ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار إلى أن التركيز منصَبٌّ على تحقيق الفوز ومواصلة سباق التأهل بثبات.

وقال بن طالب في تصريحاته، اليوم الأربعاء، في آخر حصة تدريبية قبل المباراة: “مواجهة الصومال مهمة جدًا في سباق تحقيق التأهل للمونديال. نعلم أن الجمهور سيكون وراءنا بقوة، وأتمنى أن نحقق الفوز”.

وأضاف لاعب ليل الفرنسي: “كأس العالم حدثٌ خاصٌّ يقام مرة واحدة كل أربع سنوات. وعلينا أن نكون في كامل الاستعداد لتحقيق هدف التأهل. نعرف جيدًا أهمية هذه المنافسة وسنعمل بجد للوصول إليها”.