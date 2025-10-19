بن غيث: “سنحسم التأهل أمام أنصارنا في نيلسون مانديلا”

أبدى متوسط ميدان شباب بلوزداد عبد الرؤوف بن غيث، رضاه بنتيجة التعادل التي حققها الفريق خارج الديار أمامحافيا كوناكري في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقال بن غيث، خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “لعبنا مباراة جيدة خارج الديار، أمام منافس يلعب كرة نظيفة، ونعرف جيدا طريقة لعب المدرب عجالي”.

وأضاف بن غيث الذي شارك بديلًا: “نحن جاهزون لمباراة الإياب لحسم النقاط الثلاث والتأهل إلى الدور القادم”.

وختم: “يوجد فرق كبير بين البطولة المحلية والمنافسة الإفريقية، نقدم مستويات جيدة على الصعيد القاري. وأشكر الأنصار الذين ساندونا بقوة في مباراة اليوم، الجميل في مباراة العودة هي اللعب أمام أنصارنا والتأهل معهم إلى دور المجموعات”.