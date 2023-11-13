بن مبارك: “يدي ممدودة للجميع وثقافة التعايش ركيزتي”

وقال عبد الكريم بن مبارك بصفته أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني بأن مهمته الحالية صعبة وعلى الجميع التجند كرجل واحد خدمة لمصالح الحزب والبلاد.

وفي كلمة القاها بمناسبة تزكيته أمينا عاما للحزب خلال المؤتمر الحادي عشر للحزب. قال بن مبارك بأن ثقافة الصلح والتعايش هي من أهم الأسس التي يرتكز عليها في لم شمل أعضاء الحزب ومناضليه كون الصراعات على حد قوله شردت أمما لذلك فالتسامح هو شرطا اساسيا للم شملنا، قبل أن يتوجه بالشكر الى اعضاء اللجنة المركزية المنتخبين بطريقة وشروط مكنت من انتقاء من هم بعيدا كل البعد عن شبهة الفساد.

ولم يتوان خليفة بعجي، في استذكار المآسي التي يمر بها الشعب الفلسطيني الذي يغنال أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي “ندين ما يحدث في فلسطين ونتبنى مواقف سلطات البلاد” داعيا هنا الى صون حقوق الشعوب المستضعفة.

هذا وتعهد بن مبارك بالدفع بالدبلوماسية الحزبية ودعم برنامج رئيس الجمهورية لدفع عجلة التنمية والعمل انشاء اقتصاد بديل.

واشار الى انه من بين اعضاء اللجنة المركزية المكونة من 339 عضوا اطارات يعتمد عليها الحزب قادرون على الدفع باقتصاد البلاد.