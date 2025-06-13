بن يحيى: “أبدينا ردة فعل قوية ضد ترجي مستنغانم لكن لم نتوج بعد بالبطولة”

ثمّن مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، فوز فريقه بخماسية مقابل هدفين أمام ترجي مستغانم، موضحا في ذات الوقت بأن فريقه لم يتوج بعد بلقب البطولة.

وصرح المدرب بن يحي، عقب هذا الفوز: “تسيير هذه المباريات الأخيرة من موسم البطولة جد صعب”

كما أضاف: “في بعض الأوقات نمر بأوقات قوة، ثم نرتكب أخطاء فنية، لكن لاعبينا في كل مرة يبدون ردة فعل جد قوية، وهذا ما يكون شخصية الفريق”.

وتابع خالد بن يحي: “إلى حد الآن فريقنا لم يتوج بعد بلقب البطولة، ونتمنى أن نواصل حصد بقية النقاط”.