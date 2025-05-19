بن يحيى: “الموسم الحالي أصعب من الماضي وينتظرنا تحدّ كبير”

أبدى مدرب مولودية الجزائر خالد بن يحيى، سعادته الكبيرة بالفوز أمام وفاق سطيف الذي وصفه بـ “القوي”.

وقال خالد بن يحيى، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بملعب 5 جويلية الأولمبي عقب المباراة: “في الوقت الراهن، نعاني من منافسة الأندية التي تسابق على التتويج. الأمر الجميل الذي حدث اليوم هو رد الفعل الإيجابي الذي جاء في وقته المناسب أمام سطيف”.

وأضاف بن يحيى: “الحمد لله، النتيجة جاءت نتيجة لعملنا الكبير، وأشكر بانغورا كثيرا على مجهوداته، لا يزال أمام عمل كبير و يجب علينا التركيز في المباريات القادمة ولعبها بنفس الحماس والتركيز”.

وختم بن يحيى: “الموسم الحالي أصعب من الماضي، و الحمد لله أن لاعبينا حافظوا على تركيزهم، سنواصل العمل على نفس المنوال”.