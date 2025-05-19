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الرياضة

بن يحيى: “الموسم الحالي أصعب من الماضي وينتظرنا تحدّ كبير”

بقلم عزيز طالبي
بن يحيى: “الموسم الحالي أصعب من الماضي وينتظرنا تحدّ كبير”
بن يحيى
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أبدى مدرب مولودية الجزائر خالد بن يحيى، سعادته الكبيرة بالفوز أمام وفاق سطيف الذي وصفه بـ “القوي”.
وقال خالد بن يحيى، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بملعب 5 جويلية الأولمبي عقب المباراة: “في الوقت الراهن، نعاني من منافسة الأندية التي تسابق على التتويج. الأمر الجميل الذي حدث اليوم هو رد الفعل الإيجابي الذي جاء في وقته المناسب أمام سطيف”.
وأضاف بن يحيى: “الحمد لله، النتيجة جاءت نتيجة لعملنا الكبير، وأشكر بانغورا كثيرا على مجهوداته، لا يزال أمام عمل كبير و يجب علينا التركيز في المباريات القادمة ولعبها بنفس الحماس والتركيز”.
وختم بن يحيى: “الموسم الحالي أصعب من الماضي، و الحمد لله أن لاعبينا حافظوا على تركيزهم، سنواصل العمل على نفس المنوال”.

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