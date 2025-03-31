بن يحيى: “جاهزون للإطاحة بأورلاندو بيراتس”

أكد مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، جاهزية لاعبيه لتحقيق الفوز أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في مباراة ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاثنين، قال بن يحيى: “ننتظر مواجهة صعبة أمام منافس قوي ومنظّم جيدًا، لكننا سنسعى للخروج بنتيجة إيجابية”.

وأضاف المدرب التونسي: “نحن جاهزون لهذه المواجهة. كما أن توقُّف البطولة منحنا فرصة جيدة للتحضير بشكل أفضل”.

وتابع: “درسنا المنافس من خلال مشاهدة العديد من مبارياته عبر الفيديو. ولدينا فكرة واضحة عن طريقة لعبه”.

جدير بالذكر أن فريق مولودية الجزائر سيستضيف أورلاندو بيراتس غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 20:00. قبل التنقل إلى جوهانسبورغ لخوض مباراة الإياب يوم 9 أفريل المقبل.