بن يحيى يتسلّم ميدالية اللقب التاسع ويلتقط صورًا تذكارية بدرع البطولة وكأس السوبر

تسلّم المدرب السابق لمولودية الجزائر، خالد بن يحيى، اليوم الأربعاء، ميدالية اللقب التاسع الذي توج به الفريق الموسم الماضي.

وذلك خلال حفل رمزي أقيم في مركز عبد الرحمن عوف - بابا حمود بزرالدة.

وخلال المناسبة، التقى بن يحيى برئيس مجلس إدارة النادي، حكيم حاج رجم، والتقط صورًا تذكارية بدرع البطولة وكأس السوبر. في أجواء سادها الاعتزاز والفخر بما حققه رفقة النادي العاصمي خلال تجربته الماضية.

ويعَدُّ خالد بن يحيى، أحد الأسماء التي تركت بصمة واضحة في مشوار المولودية، بعد قيادته الفريق لتحقيق الثنائية المحلية الموسم الفارط.