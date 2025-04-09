بن يحيى يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة أورلاندو بيراتس

كشف مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اليوم الأربعاء، مباراتهم أمام أورلاندو بيراتس، لحساب لقاء العودة من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

ونشر الموقع الرسمي لمولودية الجزائر، التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب بن يحي، والتي ضمت جل نجوم الفريق، يتقدمهم القائد عبد اللاوي.

ويعول مدرب العميد، على جاهزية لاعبيه البدنية، والذهنية، للاطاحة بفريق أورلاندو بيراتس، وافتكاك تأشيرة التأهل.

وضمت التشكيلة الأساسية لمولودية الجزائر، والتي ستواجه أمسية اليوم الأربعاء، فريق أورلاندو بيراتس، كل من: