بن ڨرينة يعزي في وفاة الرئيس السابق لحركة البناء المجاهد مصطفى بلمهدي

بعث رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن ڨرينة اليوم برسالة تعزية ومواساة لعائلة مؤسس حركة البناء الوطني وأول رئيس لها الشيخ المجاهد مصطفى بلمهدي. الذي توفي اليوم بمستشفى الجامعي بالبليدة.

ونشرت الحركة في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك تنعي فيه مؤسسها الشيخ المجاهد مصطفى بلمهدي رحمه الله. معتبرة إياه قادة الصحوة الدعوة الاولين في الجزائر.

وأضافت البيان ان الشيخ مصطفى بلمهدي أحد مجاهدي ثورة التحرير المباركة وأحد عمار هذا الوطن بالعلم والتربية. والدعوة والنضال المستمر والثبات على الفكرة و المنهج .بالإضافة إلى أنه رمز من الرموز الذين أسسوا صرح الدعوة الإسلامية في الجزائر رفقة الشيخين محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني رحمهم الله. كما انه جمع بين الوطنية الصادقة والاعتدال والوسطية في رسالة الاصلاح والدعوة.

وبهذا المصاب تنعي الحركة الشعب الجزائري وللامة الإسلامية أحد رموزها الطاهرين وأحد المجاهدين الثابتين. الباذلين لمهجهم وما يملكون في سبيل تحرير الجزائر وبنائها و عزة الامة الاسلامية كلها.

كما قدم رئيس الحركة عبد القادر بن ڨرينة أحر التعازي إلى أسرته الكريمة، وإلى ابناء حركة البناء الوطني. والى جيل الصحوة و الدعوة الأول وإلى السياسين و السادة العلماء والمشايخ والفضلاء في الجزائر و في خارجها.

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