بن بوط يحظى بإشادة كبيرة من “الكاف”

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالمستويات المميزة التي يقدمها حارس مرمى اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، خلال منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم.

ونشر موقع “الكاف” تقريرًا خاصًا أبرز فيه الأرقام اللافتة للحارس الجزائري، الذي يعد أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه (كلين شيت) في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، في دليل واضح على ثبات مستواه وتأثيره الكبير في مشوار فريقه القاري.

وقدم بن بوط عروضًا قوية في مختلف مباريات اتحاد العاصمة، حيث لعب دورًا حاسمًا في تأمين الخط الخلفي، بفضل تدخلاته الحاسمة وردود فعله السريعة، ما جعله صمام أمان حقيقي للفريق.

كما ساهمت هذه الأرقام في تعزيز حظوظ النادي العاصمي في المنافسة على اللقب، خاصة مع الأداء الدفاعي المنظم الذي يقوده الحارس بثقة كبيرة.

ويواصل أسامة بن بوط تأكيد أحقيته بالإشادة القارية، في وقت يأمل فيه أنصار اتحاد العاصمة استمرار هذا التألق وقيادة الفريق نحو التتويج بلقب جديد يضاف إلى خزائنه.