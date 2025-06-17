بن جامع: الوضع في سوريا هش والاستقرار مهم جدا للشعب

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمة باسم مجموعة “A+3” بمجلس الأمن، أن الوضع في سوريا هش والشعب السوري يحتاج إلى دعمنا ومساندتنا.

وأورد بن جامع، في كلمة له بمجلس الأمن، حول الوضع في الشرق الأوسط، أن الاستقرار في سوريا مهم جدا للشعب السوري وللمنطقة بأكملها.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة تعود قيادتها للسوريين.

مضيفا أن العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية والحوار الشامل كلها أساسية لتضميد جراح الشعب السوري.