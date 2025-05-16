بن دبكة يبدع بـ”دوبلي” أمام الهلال ويرفع رصيده إلى 12 هدفاً في دوري روشن

تألق متوسط الميدان الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، اليوم الجمعة، في مواجهة فريقه الفتح أمام الهلال، برسم الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

وبرز لاعب الخُضر، سفيان بن دبكة، بقوة في هذه المواجهة التي تجرى فعالياتها الآن. بملعب “الأمير عبد الله بن جلاوي”، بمدينة العشة.

وتمكّن اللاعب السابق لمولودية الجزائر من منح فريقه التقدم في مناسبتين. الأولى عند الدقيقة الـ15 برأسية محكمة. وفي الثانية، عزز تقدم فريقه، عند الدقيقة الـ24 بالطريقة نفسها.

ليبلغ خريج مدرسة نصر حسين داي الهدف رقم 12 في دوري روشن سجلها خلال 30 مباراة هذا الموسم.