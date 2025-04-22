بن رحمة هدافاً في مواجهة نيوم والعربي ويحقق صعود تاريخي لـ”دوري روشن”

قاد الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، فريقه نيوم، اليوم الثلاثاء، لفوز جديد ضمن منافسات “دوري يلو” الدرجة الثانية السعودية.

وذلك في مواجهة العربي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل برسم الجولة الـ30 من المنافسة.

وسجل لاعب الخُضر، السعيد بن رحمة، الهدف الثاني لصالح فريقه من علامة الجزاء، عند الدقيقة الـ81. ليصل للمساهمة التهديفية العاشرة من أصل 12 مباراة مع نادي نيوم.

كما حقق السعيد بن رحمة الصعود إلى الدرجة الأولى الممتازة السعودية “دوري روشن” الموسم المقبل، قبل ثلاث جولات من الختام، بفارق 10 نقاط عن الوصيف النجمة.