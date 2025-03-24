بن سبعيني: “سنلعب مواجهة موزمبيق كأنها نهائي بالنسبة لنا”

أكد الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، جاهزيته رفقة زملائه لتحقيق الفوز أمام منتخب موزمبيق، سهرة الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتحدث بن سبعيني في المنطقة المختلطة التي أقيمت بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد، قبل انطلاق الحصة التدريبية الأخيرة، قائلاً: “أولاً، أود استغلال هذه الفرصة للترحم على فقيد الكرة الجزائرية، جمال مناد، رحمه الله. أما بخصوص مواجهة موزمبيق، فأعتقد أنها ستكون صعبة. فقد سبق أن لعبنا أمام هذا المنافس وشكّل لنا العديد من المشاكل. سنخوض اللقاء وكأنه نهائي بالنسبة لنا”.

وأضاف نجم دفاع بوروسيا دورتموند الألماني: “مباريات تصفيات كأس العالم دائمًا ما تكون معقّدة. كما أن المنتخبات الإفريقية تقدم أفضل ما لديها عند مواجهتنا. الأهم هو أن نحافظ على صدارة المجموعة. بغض النظر عن هوية المنافس، سواء كان موزمبيق أو غينيا”.