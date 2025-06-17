بن سبعيني يقدم أداء دفاعياً قوياً في أول مباراة له مع دورتموند في مونديال الأندية

استهل المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم الثلاثاء، مشواره في كأس العالم للأندية مع فريقه بوروسيا دورتموند.

وتعادل النادي الألماني دون أهداف أمام فلومينينسي البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وشارك بن سبعيني أساسياً في اللقاء ولعب كامل أطواره، مقدماً أداءً دفاعياً متماسكاً رغم تلقيه إنذاراً مبكراً في الدقيقة الثانية من المباراة.

ونجح مدافع “الخُضر” في فرض صلابته على الخط الخلفي. إذ أوقف بفاعلية العديد من محاولات النادي البرازيلي، وأظهر تركيزاً عالياً وحسن تمركز ساهم في الحفاظ على نظافة شباك الفريق الألماني.

كما نال رامي بن سبعيني ثالث أعلى تنقيط من جانب فريقه في المباراة بعلامة قدرها 7.4، خلف زميله سولي، صاحب العلامة 7.9، والحارس كوبل، رجل اللقاء بعلامة 8.2.

ويعَدُّ هذا الظهور الإيجابي خطوة معنوية مهمة للاعب الجزائري الذي يعوّل عليه الطاقم الفني لدورتموند بصفته ركيزة أساسية في المنظومة الدفاعية خلال البطولة.

وسيكون بن سبعيني على موعد مع اختبار جديد في الجولة الثانية. حين يواجه رفقة زملائه نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي. في مباراة مرتقبة يوم السبت المقبل. وستكون حاسمة في سباق التأهل إلى الدور المقبل.