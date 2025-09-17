بن سبعيني يُكرّس شخصيته القيادية في دورتموند

خطف الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، الأضواء، أمس الثلاثاء، في مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند أمام يوفنتوس، برسم الجولة الأولى من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

بعدما سجل الهدف الرابع لفريقه، من ركلة جزاء أمام النادي الإيطالي.

ففي لقطة أثارت كثيرًا من النقاش، حصل زميله غيراسي على ركلة جزاء وكان مصرًا على تنفيذها. غير أنّ المدافع الجزائري تقدّم بثقة وحسم، ليترجم الركلة إلى هدف ويؤكد أحقيته بالمهمة.

قرار المدرب نيكو كوفاتش جاء واضحًا: “بن سبعيني هو المُنفّذ الأول”، ليضع حدًا لأي خلافات مستقبلية داخل الفريق. هذا الموقف يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب الجزائري من طرف الطاقم الفني للفريق، ليس فقط لصلابته الدفاعية،بل أيضًا لرباطة جأشه في اللحظات الحاسمة.

بن سبعيني الذي اعتاد تسجيل الأهداف من كرات ثابتة منذ تجربته مع بوروسيا مونشنغلادباخ، يبرهن مجددًا على امتلاكه شخصية قيادية داخل الملعب، تجمع بين الحزم الفني والهدوء النفسي.

تسجيله ركلة جزاء لم يكن مجرد هدف، بل رسالة واضحة بأنه قادر على تحمل المسؤولية تحت الضغط. وهو ما يبحث عنه أي فريق طامح لتحقيق الاستقرار والنجاح.

وبهذا القرار، يرتقي بن سبعيني لمكانة أعلى في دورتموند، إذ لم يعد مجرد لاعب يعتمد عليه دفاعيًا. بل أصبح أيضًا ورقة هجومية إضافية وحلًا ثابتًا في المواقف الحرجة. ما يعزز قيمته داخل المجموعة ويضعه في واجهة المشهد الكروي للنادي الألماني.