بن ستيتي: “سنعمل على تحقيق المفاجأة أمام الكاميرون”

أكد مدرب المنتخب الوطني للسيّدات، فريد بن ستيتي، أنه سيعمل ما في وسعه لقيادة لاعباته إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب الكاميرون.

وذلك في المواجهة المزدوجة، لحساب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026.

واعترف بن ستيتي بقوة المنافس، إذ قال في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاثنين: “منتخب الكاميرون يملك لاعبات جيدات على المستوى العالي. لقد تابعتهن في مباراتي المغرب ونيجيريا، قدمن مباريات جيدة”.

وأضاف: “الجزائر لم تفز على الكاميرون، وهو المنتخب المرشح بقوة للفوز أمامنا. لكننا سنعمل ما في وسعنا لتحقيق المفاجأة”.

وستستقبل سيدات “الخُضر” المنتخب الكاميروني يوم الخميس 23 أكتوبر بملعب ميلود هدفي بوهران. على أن تقام مباراة الإياب في 31 أكتوبر بدوالا.