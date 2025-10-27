بن ستيتي يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الكاميرون

أجرت سيدات المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم الحصة التدريبية الأخيرة في دوالا، تحضيراً لمباراة الإياب أمام منتخب الكاميرون، لحساب الدور الثاني من تصفيات كأس إفريقيا 2026.

ووضع الناخب الوطني فريد بن ستيتي، اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض اللقاء، بعد الفوز الذي حققته سيدات “الخُضر”. في مباراة الذهاب بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويسعى المنتخب الوطني للسيدات إلى حسم التأهل إلى الدور المقبل. في خطوة جديدة نحو بلوغ نهائيات كأس إفريقيا للسيدات المقررة سنة 2026.

للإشارة المباراة المقررة يوم غد الثلاثاء بملعب ريونيفيكاسيون بدوالا بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.