بن ناصر: “أتمنى البقاء في صفوف أولمبيك مارسيليا”

عبّر متوسط ميدان المنتخب الوطني المعار إلى صفوف نادي أولمبيك مارسليا، إسماعيل بن ناصر، عن رغبته بالبقاء في صفوف نادي الجنوب الفرنسي. وتفعيل بند شراء عقده من نادي ميلان الإيطالي.

وصرّح لاعب الخُضر، اليوم الخميس، لموقع la Provence: “سأجتمع مع الإدارة في نهاية الموسم للحديث عن مستقبلي. أتمنى البقاء هنا وتفعيل بند الشراء، هذا حلم بالنسبة لي”.

وأضاف بن ناصر قائلاً: “عندما تلعب في نادي أولمبيك مارسيليا، كل الفرق تلعب ضدك بكل قوة. لهذا يجب علينا أن نعمل أكثر ونقاتل ونبقى مركزين حتى النهاية”.

وتابع: “أعتقد أن ناد بحجم أولمبيك مارسيليا يناسبني ويلبي طموحاتي. لدينا هدف واضح، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهذا النادي، بالنظر إلى كل الحماس والعشق الكبير الذي يحيط به”.

وعن علاقته بمدربه، قال بن ناصر: “دي زيربي؟ إنه منسجم جيداً مع المجموعة ومع العقلية التي نمتلكها في النادي. هو أيضاً يُمثل الأنصار الذين يُضحّون بالكثير، وكل ما ينتظره منا هو أن نقدم كل ما لدينا فوق الميدان ونقاتل من أجل القميص”.