بن ناصر: “فخور بهذا المنتخب وبهذا البلد.. قلبي كان معكم”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبّر الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن فخره الكبير بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، رغم غيابه عن الميدان في مواجهة الصومال. مؤكدًا أن قلبه كان مع زملائه طيلة اللقاء.
ونشر لاعب دينامو زغرب، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا) قال فيها: “فخور بهذا المنتخب، فخور بهذا البلد لم أكن على أرض الملعب هذا المساء، لكن قلبي كان هناك. مبروك لكل الفريق على هذا التأهل التاريخي”.
كلمات بن ناصر لاقت تفاعلًا واسعًا من الجماهير الجزائرية التي ثمّنت روحه الوطنية العالية.
Fier de cette équipe, fier de ce pays 💚🇩🇿
Je n’étais pas sur le terrain ce soir, mais le cœur y était.
Bravo à toute l’équipe pour cette qualification historique 👏 pic.twitter.com/kGv6eKWpGN
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) October 9, 2025
