بن يحيى: “مباراتنا أمام يانغ أفريكا ستكون صعبة على الفريقين”

أكد مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، صعوبة المباراة المقبلة التي ستجمع فريقه، بمضيفهم نادي يانغ أفريكا، لحساب دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح بن يحي، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: ” مباراتنا أمام يانغ أفريكا، ستكون جد صعبة على الفريقين من الجانبين الفني، والتكتيكي”

كما أضاف: “لن نلعب من أجل التعادل، سنقدم أفضل ما لدينا طيلة الـ90 دقيقة، وأضن أن فريقنا يملك الامكانيات اللازمة لتقديم ما هو مطلوب”.

وتابع خالد بن يحي: “المهم في هذا النوع من المباريات إظهار الروح القتالية، الجدية، والانضباط فوق الميدان، وأنا واثق من أن لاعبينا سيقدمون المطلوب منهم”.