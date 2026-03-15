بن يحيى يباشر مهامه على رأس العارضة الفنية لمولودية الجزائر

باشر المدرب التونسي، خالد بن يحيى، مهامه رسميا على رأس العارضة الفنية لنادي مولودية الجزائر، بعدما قاد أول حصة تدريبية للفريق تحضيرا للمواجهة المقبلة أمام اتحاد خنشلة ضمن منافسات البطولة الوطنية.

وجرت الحصة التدريبية تحت إشراف المدرب بن يحيى، الذي عاد لقيادة الفريق، بمساعدة مواطنيه أحمد بن الصحبي حداد معدًّا بدنيًّا، والهاشمي زلوز محللًّا للفيديو.

وكانت إدارة مولودية الجزائر قد أعلنت في وقت سابق عن تعيين، خالد بن يحيى، مدربا للفريق بعقد يمتد إلى غاية جوان 2027، خلفا للمدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

ويعوّل أنصار المولودية على بن يحيى، لإعادة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية، خاصة وأن المدرب التونسي سبق له قيادة النادي الموسم الماضي ونجح في التتويج بلقب البطولة وكأس السوبر، إضافة إلى بلوغ الدور ربع النهائي من منافسة دوري أبطال إفريقيا.