بن يطو: “نستحق التتويج وأشكر جميع من دعمني في نادي السيلية”

أبدى الدولي الجزائري، محمد بن يطو، سعادته الكبيرة بقيادة فريقه السيلية للتتويج ببطولة الدرجة الثانية القطرية، والعودة إلى دوري نجوم قطر، عقب الفوز أمام الوعب، اليوم الأربعاء.

وقال بن يطو عن تألقه اللافت هذا الموسم: “الحمد لله، عندما وقّعت في الفريق، الجميع وضع ثقته في شخصي لقيادة الفريق، منذ بداية الموسم كنا عازمين على حسم ريادة الترتيب والمحافظة على الصدارة”.

وأضاف بن يطو: “أشكر اللاعبين والمسؤولين في النادي على دعمهم الكبير. كنا عائلة منذ تربص الصيف الماضي، جهدنا لم يذهب سدى، نحن نستحق التتويج، سنفرح الآن وبعدها سنفكر في كأس الأمير”.

وختم قائد السيلية قائلاً: “عانينا كثيرا من الضغط، لكن عرفنا كيف نجد الحلول، لم نتابع نتائج الفرق التي كانت تنافسنا على الصعود، ركزنا على أنفسنا وحققنا الأهم”.

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