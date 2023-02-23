بهدفه في مرمى لايبزيغ.. محرز يحطم رقم قياسي جديد

تألق الدولي الجزائري رياض محرز، أمس الخميس، في مواجهة فريقه المان سيتي ضد لايبزيغ الألماني، وقاده لفرض التعادل خارج الديار.

وذلك في إطار مواجهة ذهاب الدور 16 لمنافسة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدف فريقه الوحيد في اللقاء، الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي 1.1.

وبهدفه في مرمى لايبزيغ، رفع رياض محرز رصيده لـ20 هدف في رابطة الأبطال، كخامس لاعب إفريقي يحقق هذا الرقم.

بعد كل من المصري محمد صلاح صاحب 44 هدفا، و ديدي دروغبا 44 هدفا وسامويل إيتو صاحب 30 هدفا، وساديو ماني بـ27 هدفاً.