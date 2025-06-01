بهدف إنشاء ألف مشروع تكنولوجي..التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية

تم، اليوم الأحد التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية بين الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة. ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.وشركة “ديب مايندز”. بهدف إطلاق برنامج وطني لاحتضان وتسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة. يرمي إلى إنشاء ألف مشروع تكنولوجي عبر ولايات البلاد.

ويهدف البرنامج -حسب الشروح المقدمة- إلى تعبئة أكثر من 600 مليون دولار من التمويلات المشتركة بين القطاعين العام والخاص. من أجل إطلاق أزيد من ألف مشروع تكنولوجي مبتكر في جميع الولايات. بحلول سنة 2029. لترسيخ موقع الجزائر كمركز إقليمي للتكنولوجيا العميقة وصناعات المستقبل.