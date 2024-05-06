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الرياضة

بهدف بعث مسيرته.. مديوب يشارك في دورة كروية عالمية من نوع خاص

بقلم فيصل زيان بوزيان
بهدف بعث مسيرته.. مديوب يشارك في دورة كروية عالمية من نوع خاص
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يشارك المدافع الدولي الجزائري مديوب عبد الجليل، في دورة كروية تسمى بـ”كأس العالم للملوك”، من تنظيم المدافع الدولي الإسباني السابق جيرارد بيكي.

والتي هي عبارة عن دورة كروية تضم سبعة لاعبين ضد سبعة. ستحتضنها المكسيك من 26 ماي الجاري لغاية 8 جوان المقبل.

وتمت دعوة لاعب المنتخب الوطني مديوب لمشاركة في هذه الدورة الدولية، من قبل منظم دورة 2022 وصانع المحتوى الفرانكو الجزائري “AmineMaTue”.

كما سيشارك لاعب الخضر مديوب في هذه المنافسة، رفقة العديد من نجوم الكرة العالمية. أمثال جيريمي ميناز، سمير ناصري، وسيتم توجيه الدعوة لكل من إيدن هازارد، ريو فارديناند، ماريو غوتزه.

يجدر الإشارة، يتواجد المدافع جليل مديوب بدون فريق منذ الميركاتو الشتوي الماضي بعد فسخ عقده مع نادي إتحاد خنشلة، وستكون بطولة “كأس العالم للملوكفرصة لبعث مشواره من جديد.

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