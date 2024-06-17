بهدف عكسي.. فرنسا تحقق الأهم أمام النمسا

تمكن المنتخب الفرنسي، اليوم الإثنين، من تحقيق الفوز، أمام المنتخب النمساوي، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، لبطولة كأس أمم أوروبا.

وإنتهت المباراة التي إحتضنها ملعب “ميركور شبيل أرينا” بمدينة دوسلدورف الألمانية، بداية من الساعة الثامنة مساء، بالتوقيت المحلي، بنتيجة هدف دون رد لصالح المنتخب الفرنسي.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء، مدافع المنتخب النمساوي، ماكسيميليان ووبر، بالخطأ في مرماه، بعد سوء تعامل مع كرة عرضية للاعب مبابي، حولها في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

وعرف اللقاء، سيطرة مطلقة لصالح منتخب “الديكة”، الذي خلق لاعبوه فرص سانحة للتسجيل، ضيعها لاعبوه، أبرزهم كيليان مبابي، الذي ضيع إنفرادا مع الحارس المنافس في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، تلتحق فرنسا بالمنتخب الهولندي، في صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد فوز “الطواحين” أمام بولونيا بنتيجة 2.1.

وسيكون المنتخبان، يوم الجمعة، في لقاء ناري، في إطار مواجهة الجولة الثانية، للمجموعة الرابعة، لفك شراكة هذه المجموعة.