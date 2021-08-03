بهدف منع تفشي فيروس كورونا وسط المواطنين.. خلية متابعة لإقتناء مكثفات الأوكسجين بمستشفيات بلديات الجلفة

أشرف والي ولاية الجلفة دومي الجيلالي، مساء اليوم الثلاثاء، على تنصيب خلية أزمة متعددة القطاعات لمتابعة والتصدي لتفشي فيروس كورونا للمتحور دلتا. حيث ضمّت هذه الخلية اللجنة الولائية للتضامن المنشأة بموجب القرار الولائي المجدد رقم 1691 المؤرخ في 01/08/2021 المتضمن إنشاء لجنة ولائية للتضامن في إطار مكافحة فيروس كورونا .

وهذا بحضور السادة أعضاء اللجنة الولائية للتضامن و ضيف الشرف “قويسم الميلود” مفتي الولاية ومجموعة من المتعاملين الاقتصاديين. واستهل اللقاء بكلمة والي ابجلفة الذي عبر فيها عن شكره وامتنانه لكل الساكنة على الهبة التضامنية التي تشهدها المنطقة.

وبالموازاة سجل الوالي ارتياحا كبيرا للاستجابة لهاته العملية. مؤكدا على ضرورة تكاثف الجهود من الجميع لمجابهة فيروس كورونا من أجل ضمان الرعاية الصحية الازمة للمصابين. مشيرا الى أن هذه العملية متواصلة لاعطاء الفرصة لجميع الخيرين والمحسنين.

أين خلص اللقاء إلى ضبط الالتزامات المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الحاضرين وهي كالآتي:

مبلغ مالي بمقدار 1 مليار و40 مليون سنتيم مخصصة لاقتناء مكثفات الاكسجين وكذا 3 محطات اوكسجين، إضافة إلى 72 مكثف أوكسجين.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم استلام صبيحة اليوم 10 مكثفات اكسجين من طرف وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.