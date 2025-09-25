بهدف دعم وتطوير مستوى الممارسين الفلسطينيين.. حماد يستقبل رئيس الاتحاد الفلسطيني للأيكيدو

استقبل عبد الرحمان حماد، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، اليوم الأربعاء، بمقر اللجنة الأولمبية، عبد الهادي يوسف سليم، رئيس اتحادية الأيكيدو الفلسطينية.

وذلك بحضور رويبح ناصر، رئيس الاتحاد الإفريقي للأيكيدو، وعمار بن عاليه، رئيس الاتحادية الجزائرية للأيكيدو، إلى جانب عدد من الفنيين المختصين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون الرياضي بين الجانبين، إذ أكد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية استعداد الجزائر، من خلال لجنتها الأولمبية والرياضية، لمرافقة ودعم الاتحاد الفلسطيني للأيكيدو، عبر اللجنة الأولمبية الفلسطينية، في مساعيه للاندماج داخل الاتحاد الدولي للعبة، وتوفير الخبرة الفنية الضرورية لتلبية المتطلبات والمعايير الدولية.

كما اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم دورات تدريبية وتكوينات فنية لفائدة المدربين والرياضيين الفلسطينيين.

مع التركيز على تسهيل مسارات اجتياز الرتب الدولية، بما يضمن تطوير مستوى الممارسين الفلسطينيين وفقاً للمعايير العالمية.

وأكد حماد، أن هذا التعاون يأتي في إطار الدعم الثابت والمستمر الذي تقدمه الجزائر للقضية الفلسطينية وللرياضة الفلسطينية. مبرزاً حرص الجزائر على تطوير قدرات الكوادر الرياضية الفلسطينية وتمكينها من تحقيق النجاح والتميز.

من جهته، عبّر رئيس اتحادية الأيكيدو الفلسطينية عن شكره وتقديره العميق للجزائر، مثمناً هذه المبادرة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة أمام رياضة الأيكيدو في فلسطين، وتعزز حضورها على الساحة الدولية.