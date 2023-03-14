بهذا الإجراء.. أسعار البصل في الهاوية خلال رمضان

أقرت، وزارة التجارة وترقية الصادرات، في اجتماعها الأخير، جملة من الإجراءات والتعليمات بهدف التحكم في الأسعار. حسب ما افاد به المدير العام للرقابة الاقتصادية أحمد مقراني.

كما أوضح، مقراني، أن وزارة التجارة ألزمت أصحاب المخازن وغرف التبريد البالغ عددها 14 ألفا “بتفريغ مخزوناتهم من المنتوجات الغذائية والفلاحية”. و”ذلك تحت طائلة المتابعة القضائية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “سعر البصل، على سبيل المثال, سينخفض بعد ضخ كميات كبيرة في السوق ودخول المحصول الجديد”.

التكفل السريع بالشكاوى التي ترفعها منظمة حماية المستهلك

في حين، وجه وزير التجارة، للتكفل “بصفة سريعة” بالشكاوي التي ترفعها منظمة حماية المستهلك مع إبلاغها بالنتائج. كاشفا عن وضع خارطة طريق لتفعيل العمل الجمعوي.

وقال المسؤول ذاته، أن 85 بالمائة من الدوائر شهدت افتتاح أسواق جوارية بها. مشيرا إلى أن عدد هذه الفضاءات بلغ لحد الآن 465 سوقا وهو “مرشح للزيادة خلال الأيام القليلة القادمة”.

أما من ناحية الرقابة، أعلن المدير عن تسخير أكثر من 9000 عون رقابة، من أجل ضمان العمل الرقابي الميداني. “الذي سيكون على مدار أيام الأسبوع وحتى ليلا”.

وأكدت جمعيات لحماية المستهلك، على أهمية الدور الذي ستلعبه في تأطير الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان. بهدف المساهمة في ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة.

كما اعتبر مسؤولو هذه الجمعيات، عقب اجتماعاتهم، على حدى، مع وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن إشراك جمعيات حماية المستهلك سيعزز من فعالية الرقابة على الأسواق وتنظيمها.

ويرى رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن المنظمة ستقوم بمرافقة السلطات العمومي.ة لما فيه منفعة المستهلك, وذلك من أجل تقديم منتجات في الأسواق الجوارية بوفرة وبأسعار تنافسية.